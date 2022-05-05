Кроки, які суперечать суверенітету України, вважатимуться незаконними – розмова Байдена і Шольца

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц не визнаватимуть порушення суверенітету України, а кроки, які йому суперечать, вважатимуть нелегітимними. Про це йдеться у повідомленні пресслужби канцлера Німеччини за підсумкам телефонної розмови Байдена і Шольца.
«Канцлер і президент США наголосили, що не визнають жодних кроків, які суперечать територіальному суверенітету та цілісності України, і вважатимуть їх нелегітимними», – повідомляє пресслужба Шольца.
Вони погодилися, що Україна має продовжувати отримувати значну й постійну підтримку задля самооборони.
Як повідомляє Білий дім, Байден і Щольц переглянули свої поточні зусилля з надання допомоги уряду України.
Президент США привітав надання Німеччиною допомоги у сфері безпеки та недавню обіцянку додаткової гуманітарної допомоги.
В повідомленні Білого дому не згадується, що Байден і Шольц обговорювали питання суверенітету України.
Українська влада припускає, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може заявити про анексію Донецької та Луганської, Херсонської областей, а також частини Запорізької.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов із посиланням на дані військової розвідки заявляв, що в Росії 9 травня можуть оголосити загальну мобілізацію, в Кремлі цю інформацію назвали
«маячнею».
Раніше також повідомлялося про намір російських військ провести референдум на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Херсонській області.
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