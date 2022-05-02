Данілов: 9 травня в Росії можуть оголосити загальну мобілізацію

У Росії 9 травня можуть оголосити загальну мобілізацію, повідомив в ефірі телемарафону ввечері 2 травня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Те, що стосується ситуації на 9 травня: є інформація від нашої військової розвідки, від ГУР, що вони (РФ – ред.) на 9 травня будуть оголошувати загальну мобілізацію. Наскільки це їм допоможе і як це зрештою перетвориться на проблеми для Путіна, складно сказати», – сказав він.

За словами Данілова, українська армія справляється з тим, «що сьогодні йде в нашу країну воювати».

Щодо наступної хвилі мобілізації в Україні, то секретар РНБО сказав: «На сьогодні у нас достатня кількість військових, які прийшли у військкомати. На даний час йде навчання, тренування. Те, що ми зробили в першу чергу – цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», – сказав він.

Раніше в американській і британській розвідках заявили, що російський президент Володимир Путін спробує здобути в Україні хоч якусь «перемогу» до 9 травня.