Голова ГУР пояснив, чому керівник Генштабу армії Росії їздив в Ізюм

Керівник Генштабу армії Росії приїжджав в Ізюм на Харківщині через провал у воєнних планах РФ, заявив в інтерв'ю виданню «НВ» начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Якщо він був вимушений поїхати прямо на передову, мабуть, щось сталося. А що сталося? Причина виключно одна – незадовільні плани щодо просування вперед. Окупація провалюється, вони не встигають. У них був головний термін – встигнути до 24 квітня закінчити «спецоперацію», вони його повністю провалили. Друга дата – це завершити операцію хоча б по Донбасу до 9 травня. Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу», – вважає керівник ГУР.

2 травня розвідка США підтвердила, що начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов відвідав передову на сході України.

«Ми знаємо, що він перебував на Донбасі кілька днів, починаючи з минулого тижня. Ми не знаємо, чи він там ще залишається», – розповіло CNN джерело у Міноборони США.

28 квітня ЗМІ повідомили, що до захопленого українського міста Ізюм Харківської області особисто приїхав начальник генерального штабу збройних сил РФ генерал Валерій Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі.

1 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів. Він повідомив, що внаслідок ударів могли загинути сотні російських окупантів. За попередніми даними, ліквідовано начальника штабу ВДВ генерала Андрія Симонова.

Радник голови МВС Антон Геращенко 1 травня написав, що Герасимова могли поранити під Ізюмом. Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили, що Герасимов справді був під Ізюмом, але немає підтвердження, що його було поранено.