Генштаб ЗСУ прозвітував про відновлення контролю над кількома населеними пунктами Харківщини

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, крім озвученої напередодні Руської Лозової, українські військові встановили також контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Слобідське та Прилесне на Харківщині.

Як йдеться у повідомленні Генштабу, це відбулося у результаті наступу підрозділів Сил оборони України.

У Генштабі наголошують, що війська РФ продовжують завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів міста Харкова, здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

«До району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове», – йдеться в повідомленні.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.