Російські війська проводять наступ у напрямках Барвінкового та Слов’янська – зведення Генштабу

Російські війська здійснюють наступ на Слобожанщині в напрямках від Ізюма, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 1 травня.

Згідно з ним, загарбники продовжують авіаційні та артилерійські обстріли Харкова.

«Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК «Бук-М2» та ЗРК «Тор-М», – повідомляє командування.

У штабі фіксують, що Росія перекидає зняте зі зберігання в Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння й техніку до кордонів із Україною для посилення своїх військ.

Крім того, російські війська обстріляли позиції Збройних сил України на Сіверському напрямку з території Брянської області.

Активні бойові дії ведуться також уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому та Таврійському напрямках.

«На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах. На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка – Новомихайлівка», – йдеться в зведенні.

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На Південнобузькому напрямку російські війська продовжують намагатися вийти на кордони Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.

За даними Генерального штабу, протягом доби 30 квітня сили протиповітряної оборони України вразили два російських літаки Су-25 та сім безпілотних літальних апарати.

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили напередодні, що на Донецькому і Луганському напрямках українські військові упродовж поточної доби відбили дев’ять атак російських військових та знищили їхню техніку.