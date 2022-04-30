Усі тимчасово окуповані військами РФ території будуть звільнені – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обіцяє звільнення з-під окупації військ РФ Херсона, Нової Каховки, Мелітополя, Бердянська та інших міст. Про це він сказав під час нічного відеозвернення.

«Попереду ще дуже багато роботи. Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито «господарів». Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що «окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави».

«Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються... Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві», – сказав Зеленський.

Поза тим, президент сказав про заходи з повернення «нормального життя на деокуповану частину» – роботу гуманітарних штабів розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів, сказав Зеленський.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.