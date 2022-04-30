Повітряні сили ЗСУ: українські військові не вчаться за кордоном літати на F-16, а «привид Києва» – це легенда

Командування Повітряних сил Збройних сил України закликало громадян не поширювати неперевірену інформацію військового характеру та не видавати у мережі бажане за дійсне.

«Просимо українську спільноту не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне, перевіряти джерела інформації, перед тим, як її поширювати. Герой України Степан Тарабалка не «привид Києва» і він не збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів...Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це, швидше, – збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають. Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ також додає – «американські бомбардувальники теж не літають над Україною».

«Зберігайте спокій та користуйтесь офіційними джерелами інформації», – звернулися військові.

Раніше у Міноборони просили громадян до обачності з поширенням інформації у воєнний час, аби вона не шкодила як безпеці цивільних, так і військовослужбовців.