У ВР пропонують запровадити покарання за поширення інформації про розміщення ЗСУ

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, повідомив у фейсбуці народний депутат Андрій Осадчук.

«У воєнний час для «тіктокерів» за розповсюдження такої інформації – від п’яти до восьми років ув’язнення. Для організованої групи, з корисливих мотивів – від 8 до 12 років ув’язнення», – зазначив Осадчук.

За його словами, у комітеті чекають на остаточне погодження питання головами депутатських фракцій, груп та керівництва парламенту.

Крім того, каже Осадчук, профільний комітет також пропонує запровадити кримінальну відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

У Службі безпеки України неодноразово закликали не публікувати у мережі дані про ЗСУ чи результати обстрілів. Натомість – передавати інформацію про російських військових, які вторглися в Україну.

21 березня був затриманий чоловік, якого підозрюють в оприлюдненні у мережі матеріалів про розташування українських позицій біля одного із торговельних центрів у Києві. Це сталося після того, як в Подільському районі столиці війська РФ обстріляли один зі ТРЦ – загинули вісім людей, спричинені масштабні руйнування. Користувачі в мережі повідомляли, що бачили раніше, до обстрілу, в інтернеті викладене кимось фото і відео із українськими військовими і техінкою в районі торгового центру.