СБУ повідомила про затримання «тіктокера» у справі про викладені в мережу дані про позиції ЗСУ у Києві

Служба безпеки України повідломила про затримання чоловіка, якого підозрюють в оприлюдненні у мережі матеріалів про розташування українських позицій біля одного із торговельних центрів у Києві.

«На відео (на сторінці СБУ в фецсбуці – ред.) – тіктокер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговельний центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів. Свідомо чи несвідомо цей чоловік спрацював коригувальником для ворога – встановить слідство», – йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві закликали громадян передавати інформацію про російських військових, а не публікувати дані про ЗСУ чи результати обстрілів.

«Ми ж звертаємося до всіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти та результати ворожих ударів. Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. Краще чиніть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення», – вказали у відомстві.

Напередодні у Києві пізно ввечері в Подільському районі війська РФ обстріляли один зі ТРЦ, загинули вісім людей, спричинені масштабні руйнування. Користувачі в мережі повідомляли, що бачили раніше, до обстрілу, в інтернеті викладене кимось фото і відео із українськими військовими і техінкою в районі торгового центру.