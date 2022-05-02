Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті станом на ранок 68-го дня масштабної війни РФ проти України

У Генштабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок 68-го дня масштабної війни РФ проти України.
Згідно з повідомленням:
На Волинському та Поліському напрямках – зберігається загроза завдання армією РФ ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.
На Сіверському напрямку – з мінометів обстріляно позиції військ ЗСУ в районі Сеньківки Чернігівської області.
На Слобожанському напрямку – тривають обстріли військами РФ Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.
На Ізюмському напрямку – наступальні дії російських військових у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ..
На Донецькому напрямку – наступальні дії військ РФ практично вздовж всієї лінії зіткнення.
На Лиманському напрямку – обстріл на рубежі Лиман – Сіверськ з метою задля наступу на Слов’янськ.
На Сєверодонецькому напрямку – тривають спроби військ РФ взяти під повний контроль Рубіжне та підготовка до наступу на Сєверодонецьк.
На Попаснянському напрямку – посилення військ РФ за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.
На Таврійському та Південнобузькому напрямках – тривають спроби військ РФ покращити тактичне положення та обстріли.
«За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА «Орлан-10». Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника», – підсумував Генштаб.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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