Генштаб ЗСУ: Росія продовжує готувати резерви для перекидання в Україну

Росія продовжує підготовку резервів для подальшого їх перекидання в райони оперативного призначення на території України, повідомив 2 травня Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням, найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.
«На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках… Противник і надалі завдаває ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях», – заявили у Генштабі.
На Слобожанському напрямку угруповання військ РФ зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського і північного флотів продовжують обстріли міста Харкова, на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ, кажуть у командуванні.
«Для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної і реактивної артилерії. Ворог із метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець. Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ і цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ. У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні», – заявили у Генштабі.
На Донецькому напрямку основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ, йдеться в повідомленні.
«На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області, розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів», – заявили у Генштабі.
На Південнобузькому напрямку російські військові ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення і не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, кажуть у командуванні.
Тим часом, на Бесарабському напрямку, за даними Генштабу, «обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою».
У Генштабі наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах на території України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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