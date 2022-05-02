Генштаб ЗСУ: Росія продовжує готувати резерви для перекидання в Україну

Росія продовжує підготовку резервів для подальшого їх перекидання в райони оперативного призначення на території України, повідомив 2 травня Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямках.

«На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках… Противник і надалі завдаває ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях», – заявили у Генштабі.

На Слобожанському напрямку угруповання військ РФ зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського і північного флотів продовжують обстріли міста Харкова, на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ, кажуть у командуванні.

«Для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної і реактивної артилерії. Ворог із метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець. Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ і цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ. У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні», – заявили у Генштабі.

На Донецькому напрямку основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ, йдеться в повідомленні.

«На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області, розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів», – заявили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку російські військові ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення і не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, кажуть у командуванні.

Тим часом, на Бесарабському напрямку, за даними Генштабу, «обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою».

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах на території України.