Внаслідок ракетного удару по Одесі є загиблі і поранені – голова ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі 2 травня є загиблі і поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, ракетний удар був завданий по одному з об’єктів інфраструктури Одеси.

«Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі», – написав Марченко у телеграмі.

Скільки саме людей загинули і поранені, він не повідомив, а також не уточнив, в який об’єкт влучила ракета.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» Радіо Свобода повідомили, що було «влучання в об’єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд».

Про потужний вибух в Одесі близько 18:30 повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Із 22:00 1 травня у Одесі триває «затяжна» комендантська година, яка завершиться о 05:00 3 травня.

У цей час не курсуватимуть приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста, а також заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.