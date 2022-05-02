Російські ракети влучили в об’єкти міської інфраструктури в Одесі – ОК «Південь»

Російські військові завдали черговий ракетний удар по Одещині, повідомили Радіо Свобода в оперативному командуванні «Південь».

«Є влучання в об’єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд», – заявили там, не навівши подробиць.

Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Раніше про потужний вибух в Одесі повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Коментарів одеської влади з цього приводу поки що не було.

Із 22:00 1 травня у Одесі триває «затяжна» комендантська година, яка завершиться о 05:00 3 травня.

У цей час не курсуватимуть приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста, а також заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.