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Довірена особа Киви готувала провокації в Одесі на 2 травня – ДБР

Затриманий чоловік на замовлення Іллі Киви відповідав за збір «спортсменів» в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, кажуть правоохоронці

Довірена особа колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви готувала до 2 травня провокації в Одесі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Він мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України. Як було встановлено в ході оперативних заходів, він відповідав за збір «спортсменів» в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви», – повідомляють у Держбюро розслідувань.

Наразі чоловіка затримали. Сам Кива інформацію ДБР поки що не коментував.

Загалом, за даними ДБР, уже Держбюро вже затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Із 22:00 1 травня у Одесі триває «затяжна» комендантська година, яка завершиться о 05:00 3 травня. У цей час не курсуватимуть приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста, а також заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

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