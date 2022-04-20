Суд дав дозвіл на спеціальне розслідування щодо Киви – Офіс генпрокурора

Суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви, підозрюваного у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни, повідомила пресслужба ОГП 20 квітня.

«За даними слідства, колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресора, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни», – повідомили в прокуратурі.

Там додали, що Кива перебуває у міжнародному розшуку.

Ілля Кива виїхав з України до початку широкомасштабної військової агресії Росії: спочатку його зафіксували у Іспанії. Уночі 24 лютого він заявив, що «українському народу потрібне звільнення», а «українці, білоруси, росіяни – це один народ».

28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії на провладному російському «Першому каналі», де він заявив, що «для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин».

3 березня Іллю Киву, якого ОПЗЖ назвали «провокатором», офіційно виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

6 березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила Іллі Ківі про підозру.

12 березня слідчі ДБР зібрали необхідні документи для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук.

15 березня Верховна Рада Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.