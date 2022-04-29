В Одесі у перші дні травня запровадять подовжену комендантську годину

Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня, повідомила пресслужба Одеської ОВА.

Повідомляється, що у цей час буде заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін – з 22:00 до 5:00.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій звернулися до громадян із проханням утриматися від походів на кладовища у поминальні дні, так звані «гробки», які припадають на 1-3 травня, залежно від регіону.