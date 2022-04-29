У ДСНС просять громадян утриматися від походів на кладовища у поминальні дні

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій звернулися до громадян із проханням утриматися від походів на кладовища у поминальні дні.

«Ворог продовжує нещадно обстрілювати нашу територію, у багатьох місцях вже зробивши її надто небезпечною. Сьогодні навіть деокуповані території всіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів, які потребують виявлення та знищення. Зафіксовано також чимало фактів потрапляння боєприпасів на кладовища. Тож зараз ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати зависокою. Чи схвалили б цю невиправдану жертву померлі? Ми впевнені, що ні», – звернулися у ДСНС.

Рятувальники просять не ігнорувати застереження щодо небезпеки.

Цього року поминальні дні, так звані «гробки», припадають на 1-3 травня, залежно від регіону.