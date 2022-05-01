В Одесі спрацювала ППО, голова Миколаївської ОДА заявив про обстріл заводу з виробництва добрив

Вибухи в Одесі були, за попередньою інформацією, пов’язані з роботою протиповітряної оборони – про це заявив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону 1 травня.

«За попередньою інформацією, це працює система протиповітряної оборони. Наразі всі деталі уточнюються, потім офіційна інформація буде надана населенню та ЗМІ», – сказав він.

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про обстріл потужностей із виробництва добрив.

«Окупанти проти українських добрив», – написав він у своєму телеграмі вранці.

Кім не вказав точну локацію, по якій було завдано удару. Згодом він оприлюднив фото помаранчевої хмари, яка, за його словами, згодом побіліла. За даними голови ОВА, стався витік мінеральних добив:

«Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте».

Про обстріли Миколаєва та області різними видами озброєнь, зокрема забороненими касетними боєприпасами, повідомляється регулярно.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних та цивільні об’єкти в України.