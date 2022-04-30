Російські війська обстріляли населені пункти на Дніпропетровщині – голова облради

Російські військові вранці 30 квітня обстріляли населені пункти Дніпропетровської області, інформацію про постраждалих наразі уточнюють, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали «привіт» від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полях, ніхто з людей не постраждав. Також було обстріляне одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою і з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Лукашук додав, що ситуація в регіоні «контрольована, немає жодного окупанта».

Напередодні голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляв, що вранці 29 квітня російські загарбники обстріляли з «Градів» два села у Дніпропетровській області, зокрема Велику Костромку. За його словами, жертв внаслідок цього не було.