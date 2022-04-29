Війська РФ обстріляли з «Градів» два села на Дніпропетровщині – голова ОВА

Російські військові вранці 29 квітня обстріляли з «Градів» два села у Дніпропетровській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, жертв внаслідок цього немає.

«Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з «Градів» Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі… Люди не постраждали. Зараз все нормально», – написав він у телеграмі.

Напередодні Резніченко повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу Великої Костромки загинув 71-річний чоловік і були пошкоджені кілька житлових будинків. Через обстріл село частково залишилось без світла та газу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.