У Хмельницькій ОВА повідомили про влучання російської ракети в інфраструктурний об’єкт

Внаслідок вечірнього обстрілу російськими військами Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті у Шепетівському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ніхто не загинув.

«Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об’єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучання ліквідовуються. Жертв нема», – написав голова ОВА у телеграмі.

Подробиць він не навів.

Російські війська ввечері 28 квітня обстріляли Київ, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали 10 людей, частково зруйновані перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

За його словами, обстріли російськими військами Києва, Фастова, Одеси, Хмельницького та інших міст засвідчують, що «ще не можна розслаблятися».