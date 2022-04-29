У Хмельницькій ОВА повідомили про влучання російської ракети в інфраструктурний об’єкт

Внаслідок вечірнього обстрілу російськими військами Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті у Шепетівському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ніхто не загинув.
«Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об’єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучання ліквідовуються. Жертв нема», – написав голова ОВА у телеграмі.
Подробиць він не навів.
Російські війська ввечері 28 квітня обстріляли Київ, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали 10 людей, частково зруйновані перший і другий поверхи 25-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.
За його словами, обстріли російськими військами Києва, Фастова, Одеси, Хмельницького та інших міст засвідчують, що «ще не можна розслаблятися».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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