У Харківській області через російські обстріли за добу загинули 5 людей, 11 поранені – ОВА

На Харківщині 28 квітня через обстріли російських військ загинули п’ятеро цивільних жителів, 11 – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Черговий день майже безперервних обстрілів російськими загарбниками Харківщини… Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено. Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах – 1 поранений, в Котлярах – 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці – 5 поранених і 2 загиблих», – написав Синєгубов у телеграмі ввечері 28 квітня.
Він додав, що, попри постійні обстріли і ризик, комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру.
«Щодня ремонтують покрівлі, закривають вибиті вікна, розчищають вулиці. У Дергачах комунальні служби відновили пошкоджений газопровід і повернули електрику в будинки більше ніж 1,5 тисячі мешканців. У Чугуєві відновили водопостачання», – заявив голова ОВА.
Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили України відбили селище Кутузівка Харківського району у військ РФ.
Крім того, за повідомленням, російські загарбники «здійснили спробу наступу» на позиції ЗСУ в напрямках Бражківки і Довгенького, але «успіху не мали, зазнали втрат і відійшли». «Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи», – розповіли у Генштабі.
Згідно з повідомленням, на Слобожанському напрямку російські військові здійснюють повітряну розвідку безпілотниками.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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