У Харківській області через російські обстріли за добу загинули 5 людей, 11 поранені – ОВА

На Харківщині 28 квітня через обстріли російських військ загинули п’ятеро цивільних жителів, 11 – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Черговий день майже безперервних обстрілів російськими загарбниками Харківщини… Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено. Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах – 1 поранений, в Котлярах – 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці – 5 поранених і 2 загиблих», – написав Синєгубов у телеграмі ввечері 28 квітня.

Він додав, що, попри постійні обстріли і ризик, комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру.

«Щодня ремонтують покрівлі, закривають вибиті вікна, розчищають вулиці. У Дергачах комунальні служби відновили пошкоджений газопровід і повернули електрику в будинки більше ніж 1,5 тисячі мешканців. У Чугуєві відновили водопостачання», – заявив голова ОВА.

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили України відбили селище Кутузівка Харківського району у військ РФ.

Крім того, за повідомленням, російські загарбники «здійснили спробу наступу» на позиції ЗСУ в напрямках Бражківки і Довгенького, але «успіху не мали, зазнали втрат і відійшли». «Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи», – розповіли у Генштабі.

Згідно з повідомленням, на Слобожанському напрямку російські військові здійснюють повітряну розвідку безпілотниками.