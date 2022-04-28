Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із Ґутеррішем

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Києва у своєму вечірньому зверненні.

Він нагадав, що 28 квітня столицю відвідав генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, який також побував у передмісті Києва і бачив наслідки дій російських військ.

Зеленський вказав на те, що російські війська продовжували обстрілювати Маріуполь навіть під час переговорів Ґутерріша з Володимиром Путіним у Москві.

Читайте також: Рятувальники ліквідували пожежу внаслідок обстрілу в Києві – ДСНС

«І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П’ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що уособлює Організація. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції», – заявив голова держави.

За його словами, обстріли російськими військами Києва, Фастова, Одеси Хмельницького та інших міст засвідчують, що «ще не можна розслаблятися»:

«Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротися. Ще потрібно гнати окупантів».

За словами Зеленського, ключовим питанням зустрічі із Ґутеррішем були шляхи зупинення російської агресії, зокрема, багато уваги приділялося долі блокованого Маріуполя.

Він зазначив, що Росія продовжує спроби наступи на Донбасі, в той час як Київ надалі працює над забезпеченням Збройних сил України зброєю.

«Кожного разу в контактах з партнерами я наголошую на тому, що зброя для України саме зараз, саме тих видів, які ми запитуємо, і саме тоді, коли ми її потребуємо – це порятунок не тільки для наших людей. Це порятунок для всіх вас – для всієї Європи», – сказав Зеленський.

За даними ДСНС, наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва увечері 28 квітня. Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ракетний удар по столиці пошкодив житловий будинок у Шевченківському районі.