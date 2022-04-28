Українську військову техніку ремонтуватимуть у Болгарії – з переговорів Зеленського і Петкова

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві заявив про досягнення домовленостей між сторонами щодо ремонту української військової техніки у Болгарії.

«У розмові з прем’єр-міністром Болгарії налагоджено взаємодію для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Упевнений, така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. А для нас дуже важлива якість і терміни, тому що ми воюємо щодня», – заявив Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністром Болгарії.

Зеленський також повідомив про взаємодію в енергетичній сфері щодо постачання Україною електроенергії до Болгарії.

«Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Ми також зацікавлені у диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема через використання можливостей трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною», – сказав президент.

За словами Зеленського, між Україною та Болгарією досягнуто домовленостей щодо транспортування аграрної продукції з України через чорноморський порт «Варна».

«Болгарія буде абсолютно рада запропонувати порт «Варна» як логістичний хаб, зокрема для перевалки борошна та соняшнику, та розподіляти зерно, яке ви не можете розподіляти через ваші порти. Ми готові надати «Варну» як центральну логістичну точку для вас», – сказав Кирил Петков.

Голова болгарського уряду сказав: «Україна виграє цю війну. І усі демократичні країни будуть стояти на вашій стороні. На мою думку, немає жодного сумніву, що це буде єдиний підсумок, який відбудеться».

Після переговорів із Зеленським прем’єр Болгарії зустрівся із українським прем’єром Денисом Шмигалем. За даними уряду, сторони обговорили підтримку українських біженців, європейську перспективу України та енергетичну безпеку.

Кирил Петков став ще одним лідером з-поміж країн Заходу, які відвідали Україну за останні тижні.