Переговори Зеленського і Путіна сьогодні не на часі – Подоляк

Переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимир Путіна сьогодні не на часі, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк.

«Україна буде готова на зустріч президентів, коли будуть готові юридичні позиції, чітко вмотивовані. І президент України буде ключовим ініціатором, який буде узагальнювати ці позиції та говорити коли ми будемо готові, з точки зору України, саме зустрічатися, проводити двосторонню зустріч. Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки почекати», – пояснив Подоляк.

Він також зазначив, що наразі не бачить підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії.

Окрім того радник голови ОП вважає, що через два чинники процес переговорів між двома країнами за останній місцяць іде більш повільно, ніж міг би.

«Після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації в Київській області, у цілій низці наших міст і селищ. Це – перше, що суттєво повпливало на емоційний фон... Друга складова – у Російської Федерації (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовждували боятись», – зазначив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до переговорів із Путіним. Водночас російська сторона досі не давала своєї згоди на таку зустріч.