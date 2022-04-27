Туреччина анонсує зустріч Зеленського і Путіна, але в ОП ще не знають точного часу і місця

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися найближчими днями. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
«Ми сподіваємося, попри деякі труднощі, найближчими днями, можливо, вдасться зійтися двом лідерам», – йдеться у його заяві.
Водночас у Офісі президента України наголосили, що станом на 27 квітня час та контекст цієї можливої зустрічі ще не визначені.
«З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, продовжуються консультації на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані. Як тільки конкретика з’явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення», – зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарях низці українських ЗМІ.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до переговорів із Путіним. Водночас російська сторона досі не давала своєї згоди на таку зустріч.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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