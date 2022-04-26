Путін «у принципі погодився» на участь ООН і «Червоного хреста» в евакуації з «Азовсталі»

Президент Росії Володимир Путін загалом погодився на евакуацію з заводу «Азовсталь» у Маріуполі – про це заявила пресслужба генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша 26 квітня за підсумками його зустрічі з Путіним.

«Під час зустрічі віч-на-віч генеральний секретар повторив позицію ООН щодо України, і вони (Ґутерріш і Путін – ред.) обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуацію цивільних із зон конфлікту, а саме – щодо ситуації в Маріуполі. Президент у принципі погодився на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста в евакуації цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі», – йдеться в коментарі пресслужби ООН.

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У організації додають, що подальші переговори вестимуть Офіс ООН із координації гуманітарних питань та Міністерство оборони Росії.

Ґутерріш зустрівся із Володимиром Путіним удень 26 квітня під час свого візиту до Росії. Він також мав зустріч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.