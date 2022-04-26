Генсекретар ООН у Москві зустрівся із Лавровим

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш в перебігу свого візиту до російської столиці Москви зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Це перший візит Ґутерріша після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

На пресконференції після зустрічі Ґутерріш сказав, що ООН готова спрямувати всі свої зусилля на порятунок життя людей у Маріуполі, зруйнованому внаслідок двомісячної облоги російськими військами.

Генеральний секретар ООН заявив про готовність разом із Комітетом Червоного хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де тривають бої і де залишаються сотні мирних жителів. Генсекретар ООН також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.

Сергій Лавров, у свою чергуу, звинуватив владу України в тому, що вони недоброрадісно ведуть переговори, а країни Заходу – у тому, що вони «накачують» Україну зброєю, щоб досягти її переваги на полі бою.

«Якщо це буде продовжуватися, переговори навряд чи будуть мати якийсь результат. Але ми віддані переговорному рішенню», – сказав Лавров. Напередодні він казав, що зміст майбутнього мирного договору залежатиме від перебігу бойових дій. Лавров також назвав перспективу ядерної війни реальною, водночас зазначивши, що для Росії така війна є неприйнятною.

Очікується, що Ґутерріш також зустрінеться і з президентом Росії Володимиром Путіним. З Москви генсекретар ООН має намір вирушити до Києва. Маршрут подорожі критикував президент України Володимир Зеленський. Він казав, що генеральному секретареві спочатку варто було б відвідати Україну і подивитися на руйнування, а вже потім їхати до Москви.

У Кремлі також повідомили про телефонну розмову Путіна та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Путін сказав Ердогану, що бойові дії у Маріуполі зараз не ведуться. При цьому, за повідомленням українських військових, що перебувають на заводі «Азовсталь», російські удари по території заводу тривають.