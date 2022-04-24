Зеленський обговорив із Ердоганом гарантії безпеки та необхідність евакуації з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це він повідомив 24 квітня.

«Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з «Азовсталі», негайного обміну заблокованих військових», – зазначив Зеленський у своєму твітері.

Він додав, що сторони обговорили перебіг переговорного процесу та узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.

«Порушили питання, пов’язані з обороноздатністю України , а також з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі», – додав Зеленський.

Читайте також: Туреччина закрила небо для російських літаків, що прямують до Сирії

Ердоган, зі свого боку, розмову наразі не коментував.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш відвідає Анкару й зустрінеться з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом перед візитом до Росії.