Туреччина закрила небо для російських літаків, що прямують до Сирії

Туреччина закрила повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, що прямують до Сирії. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.



У Сирії перебуває російський військовий контингент, зокрема бойові літаки.



За словами Чавушоглу, дозволи видавалися на три місяці, термін дії останнього закінчився у квітні, і Туреччина його не продовжувала. Про причини цього кроку він не сказав, проте нагадав про заборону на прохід бойових кораблів, що діє зараз, через протоку Босфор – Туреччина ввела її у зв'язку з війною в Україні.



Через турецький повітряний простір йде найкоротший шлях із Росії до Сирії. Його закриття означає, що доведеться використовувати повітряний простір над Іраном та Іраком.



Чавушоглу зазначив, що Туреччина продовжує посередницькі зусилля у переговорах Росії та України. За його словами, тривають переговори у робочих підгрупах, а також існує попередня згода президентів України та Росії на зустріч у Туреччині.