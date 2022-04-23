Президент України Володимир Зеленський виступає за дипломатичний шлях у закінченні війни, яку розв'язала Росія.



«Я наполягав і наполягаю на зустрічі з лідером РФ…я вважаю, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав...Щоб зупинити війну є два шляхи – дипломатичний і військовий. Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає – це може зупинити тисячі, десятки тисяч – а з такими сусідами – сотні тисяч, може, навіть мільйони жертв. Цього не хочеться. Будь-який лідер немає права суб'єктивно скасовувати дипломатичний шлях», – сказав президент України під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.

Він також наголосив, що дипломатичний шлях є важливим для західних партнерів України.

20 квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна вивчає пропозиції російської сторони щодо мирного договору. Він зауважив, що Росія занадто часто використовує публічні заяви «лише як елемент обов'язкового тиск».

Перед цим прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що українській стороні передано проєкт «мирного договору». Представник Кремля звинуватив українську сторону переговорів у тому, що вона нібито постійно відходить від раніше узгоджених позицій.

Радники лідерів семи країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль раніше висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України.