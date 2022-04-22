Переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня – Подоляк

Переговори щодо гарантій безпеки для України з країнами-партнерами завершаться протягом тижня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
«Щодо потенційних країн-гарантерів безпеки України: на рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливі постачання зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння. Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені», – заявив Подоляк.
Радники лідерів семи країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль раніше висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють також Велика Британія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще немає.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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