Частина військ РФ відходить від Маріуполя і рухається в бік Запоріжжя – Пентагон

Частина російських військ почала відходити від Маріуполя і рухається в напрямку Запорізької області. При цьому армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Маріуполь. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня.



«Ми можемо говорити про те, що російські війська виходять з району Маріуполя та рухаються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують наносити удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Він не уточнив, про яку кількість російських військових йдеться, водночас сказав, що вона є «значною».

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Також, за словами чиновника Міноборони США, Росія загалом вже випустила близько 1 900 ракет по Україні, найбільша частина з яких – по Маріуполю і загалом по по території проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

В Пентагоні також повідомили, що загалом на Донбасі російські військові просуваються повільно і нерівномірно.

«Росіяни досі не вирішили проблем із логістикою та забезпеченням», – сказав чиновник.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах з Росією Михайло Подоляк повідомив, що «Росія націлена на максимальне знищення Маріуполя в цілому», тому і не поспішає погоджуватись на пропозицію щодо проведення спецраунду переговорів щодо звільнення мешканців та захисників міста.

«Безумовно, шанси залишаються. Для нас приниципово було б забрати людей наших, не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України... Ми не виключаємо, що можемо домовитись про все ж таки якесь перемир’я. Пан Гуттеріш казав, що ООН також готова долучитись до цієї процедури вивезення наших хлопців», – зазначив він.



Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова розблокувати Маріуполь дипломатичним шляхом, але Росія не демонструє готовності до цього.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого.

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28 квітня полк «Азов», що є одним із підрозділів, які захищають Маріуполь від російських окупантів, повідомив у Telegram, що війська РФ завдали ударів по військовому польовому госпіталю на території заводу «Азовсталь».

У Запорізькій області також тривають активні бої біля Гуляйполя, російські війська намагаються прорвати українську оборону – про це повідомляла пресслужба обласної військової адміністрації.

28 квітня російська війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, постраждали три людини, пошкоджені два будинки в приватному секторі.