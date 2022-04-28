Війська РФ розбомбили польовий госпіталь на території «Азовсталі», є загиблі – «Азов»

Війська РФ у Маріуполі завдавали ударів по військовому польовому госпіталю на території заводу «Азовсталь», повідомив у Telegram полк «Азов», що є одним із підрозділів, які захищають Маріуполь від російських окупантів.

«Всю ніч на військовий польовий госпіталь, що розміщений на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни. Серед уже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені та контужені», – йдеться у повідомленні «Азову».

Згідно з повідомленням «Азову», обвалилася частина обладнаного під госпіталь приміщення, зокрема операційна, що унеможливлює надання допомоги пораненим, навіть на тому рівні, що раніше, наголосили в «Азові», і закликали міжнародні організації до реакції.

Інших джерел інформації, які б повідомили про ситуацію на «Азовсталі» щодо обстрілу госпіталю, наразі немає.

Нині тривають спроби вивезти цивільних з «Азовсталі», а також поранених українських військових, які там перебувають.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті два місяці.