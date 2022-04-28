На Запоріжжі біля Гуляйполя тривають бої, війська РФ намагаються прорвати українську оборону – ОВА

У Запорізькій області тривають активні бої біля Гуляйполя, російські війська намагаються прорвати українську оборону, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.



«Просування російських військ немає, а противник має втрати вбитими та полоненими. Маневруючи і мистецькі застосовуючи військові стратегії, Сили оборони Запорізького краю дозволяють ворогу повірити, що він має перевагу і просувається вглиб. Але одразу після цього завдають удару у відсіч. До того ж майже кожен населений пункт на шляху ворога ми перетворюємо на фортецю, і росіяни витрачають багато людей та ресурсів, щоб її взяти», – повідомляє ОВА в телеграмі.



В обласній адміністрації додають, що у селі Полтавка Гуляйпільського району йдуть бої.

«Село постраждало від російського мародерства: військовослужбовці рф розікрали покинуті будинки та місцеву крамницю. Тепер же вони знищили Стеллу пам'яті загиблих військових під час Другої Світової Війни», – повідомляють в ОВА.

28 квітня російська війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, постраждали три людини, пошкоджені два будинки в приватному секторі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.