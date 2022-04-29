Київ «залишається метою агресора» – Кличко про обстріл, через який загинула журналістка Радіо Свобода

Київ наразі не можна назвати убезпеченим від російських обстрілів, вважає мер столиці Віталій Кличко. Таким чином він прокоментував вчорашній обстріл міста в ефірі Радіо Свобода.

Передусім Кличко прокоментував загибель внаслідок ракетного удару журналістки та продюсерки Радіо Свобода

«Хотів би висловити редакції й усім колегам співчуття щодо загибелі Віри Гирич», – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, наскільки зараз безпечно в Києві, Кличко зазначив, що столична влада не може забороняти повертатися до міста. Водночас він неодноразово просив киян, які виїхали, не поспішати з поверненням.

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«На сьогоднішній день назвати місто Київ безпечним не можна. Не таємниця, що Київ був і залишається метою агресора. Гарантувати, що вчора були останні ракетні удари, ми не можемо, і тому кожен, хто приїжджає до Києва, залишається під загрозою», – констатував міський голова.

Він додав, що в столиці наразі багато блокпостів, у передмістях, на кладовищах та в лісопаркових зонах лишаються вибухонебезпечні предмети. Також через знищення нафтобаз навколо Києва у місті наразі проблеми з пальним, хоча Кличко висловив надію, що їх вдасться вирішити на початку наступного тижня.

Загибель Віри Гирич раніше прокоментував також речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

«Війна Кремля й надалі брутально позначається на Україні та її народі з жахливими наслідками для тих, хто розповідає правду про цю кампанію. З важкими серцями ми пропонуємо свої співчуття рідним Віри», – заявив Прайс.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав медійні організації відреагувати на загибель Гирич.

«Російське варварство є незбагненним. Ми закликаємо медійні організації засудити вбивство Віри та інших невинних українців», – йдеться в коментарі Ніколенка.

Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич (1967 року народження) почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах. У неї залишилися батьки та дорослий син.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.

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Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.

Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.