«Ми шоковані та обурені» – президент Радіо Свобода про загибель журналістки та продюсерки Віри Гирич

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі журналістки і продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві.

«Ми глибоко засмучені загибеллю співробітниці нашої Української служби Віри Гирич у Києві вночі. Ми втратили дорогу колегу, яку будуть пам’ятати за її професіоналізм та відданість нашій місії. Ми шоковані та обурені позбавленим сенсу характером її загибелі вдома, в країні та місті, які вона любила. Пам’ять про неї надихатиме нашу роботу в Україні та за її межами на довгі роки», – сказав Джеймі Флай.

Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич (1967 року народження) почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

У неї залишилися батьки та дорослий син.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.

Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.