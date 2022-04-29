«Рана, яку ми ніколи не загоїмо»: Посольство США відреагувало на загибель Віри Гирич

Посольство США в Україні висловило жаль і співчуття у зв’язку із загибеллю журналістки і продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич.

«Вчора продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок авіаудару Росії по Києву – чергового неспровокованого та невиправданого нападу, який стався під час перебування у Києві генерального секретаря ООН. Наші серця линуть до команди Радіо Свобода, родини Віри та її друзів. Жахи російських нападів ніколи не стануть нормою. Її смерть – це рана, яку ми ніколи не загоїмо», – йдеться в повідомленні посольства.

Раніше сьогодні також президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі Віри Гирич.

«Ми глибоко засмучені загибеллю співробітниці нашої Української служби Віри Гирич у Києві вночі. Ми втратили дорогу колегу, яку будуть пам’ятати за її професіоналізм та відданість нашій місії. Ми шоковані та обурені позбавленим сенсу характером її загибелі – вдома, в країні та місті, які вона любила. Пам’ять про неї надихатиме нашу роботу в Україні та за її межами на довгі роки», – сказав Джеймі Флай.

Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві 28 квітня. Її тіло виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич (1967 року народження) почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

У неї залишилися батьки та дорослий син.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.

Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.