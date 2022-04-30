На Луганщині обстріляні евакуаційні автобуси, автомобіль із волонтерами – ОВА

У Луганській області минулої доби не припинялися обстріли з боку російських військ, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, троє – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, за його словами, був обстріляний автомобіль із волонтерами, пошкоджені два десятки будинків у Рубіжному, Новодружеську, Гірському і Оріховому, дві школи у Сєвєродонецьку.

Два евакуаційні автобуси в Попасній були розстріляні російськими військовими, із водіями втрачено зв’язок, повідомив Гайдай із посиланням на дані керівника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Миколи Ханатова.

«29 квітня близько полудня росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля з волонтерами, який рухався у бік Попасної. У транспортному засобі перебували двоє місцевих жителів і вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв. Як я повідомляв раніше, в одній із пожежно-рятувальних частин втрати – вчора двох бійців госпіталізовано. Баротравму голови й осколкові поранення вони отримали при виконанні – під час виклику до Лисичанська», – написав Гайдай у телеграм-каналі вранці 30 квітня.

Також, за його словами, у Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, ввечері 29 квітня загинув 70-річний чоловік, а приблизно в той же час на вулиці міста був поранений лисичанин.

«Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня. У Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень і постраждалих осіб ще тривають», – додав голова ОВА.

Він повідомив, що під час доставки медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції, постраждалих немає.

Загалом, за словами Гайдая, 16 масованих артилерійських атак витримали міста і села Луганщини за минулу добу.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

У британській розвідці 29 квітня заявили, що російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.