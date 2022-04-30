Росія далі перегруповує і посилює свої війська – Генштаб ЗСУ

Росія продовжує перегруповувати і посилювати свої війська в Україні і авдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної й військової інфраструктури в глибині території України, позицій українських військ вздовж лінії зіткнення і в прикордонних районах, повідомив вранці 30 квітня Генеральний штаб ЗСУ.

«На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних cил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм», – йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, підрозділи військ РФ здійснили обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове і Білокопитове.

«Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке (на Слобожанському напрямку – ред.), успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони», – додали в командуванні.

За повідомленням, у Східній операційній зоні загарбники продовжують вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. «Успіху не має, бойові дії тривають», – кажуть у Генштабі.

«На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ. На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ. На Бесарабському напрямку без суттєвих змін. На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних сил України, імовірно, з метою викриття наявності й характеру дій резервів», – повідомили у Генштабі.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

У британській розвідці 29 квітня заявили, що російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.