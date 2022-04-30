Штурмовик і 9 безпілотників – ЗСУ знищили 10 повітряних цілей військ РФ

За добу 29 квітня Збройні сили України знищили 10 цілей російських військових, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Один штурмовик Су-25 і одразу дев’ять безпілотників «Орлан-10» окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряних сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у ніч на 30 квітня.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 квітня втрати російських військ у повномасштабній війні проти України складали близько 23 тисяч осіб, а також, зокрема, 189 літаків, 155 гелікоптерів, 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.