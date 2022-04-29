Українські військові відбили 14 атак російської армії на Донбасі – штаб

Збройні сили України відбили 14 атак російських військ на Донбасі за добу 29 квітня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в зведенні.

Штаб ООС звітує про знищення 11 російських танків, сімох артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, однієї бойової броньованої машини та 14 автомобілів.

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів», – додає командування.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.