На Луганщині вбили підозрюваного у передачі Росії даних про ЗСУ – розвідка

У тимчасово окупованому Новоайдарі, що на Луганщині, знайшли убитим із пострілом у голову та пораненнями на тілі місцевого жителя, який, за даними української розвідки, зливав російським військам дані про українську армію. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України



«Павло Шароградський до початку російського вторгнення був «професійним громадським діячем»... Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину. Після окупації Новоайдару запропонував новим «хазяєвам» свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, чоловік зник 25 квітня: його викрали з приміщення Щастинської РДА, де він брав участь у «нараді» з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ».



У розвідці також зазначають, що стосовно Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду.

Станом на 18 квітня ДБР вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм та відкрило за цими статтями 240 кримінальних проваджень.