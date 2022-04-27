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Депутату з Енергодару повідомили про підозру в колабораціонізмі – Офіс генпрокурора

Про своє призначення «главою общественного совета самоорганизации города Энергодар» підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні

Депутату з Енергодару, на Запоріжжі, який очолив незаконний орган, створений у місті окупаційною владою, повідомили підозру у колабораціонізмі. Про це заявили у Офісі генерального прокурора 27 квітня.

«Про своє призначення «главою общественного совета самоорганизации города Энергодар» підозрюваний повідомив мешканцям міста у відеозверненні через мережу Інтернет. Наразі «посадовець» активно забезпечує виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив 21 квітня, що депутату Липецької сільської ради Вадиму Кудікову повідомили про підозру у держзраді.

Станом на 18 квітня ДБР вручило близько 40 підозр про державну зраду та колабораціонізм та відкрило за цими статтями 240 кримінальних проваджень.

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