Генштаб ЗСУ: РФ втратила 200 військових за добу, найбільші втрати – на Ізюмському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що втрати російських військ у повномасштабній війні проти України склали близько 23 тисяч осіб – за останню добу загинули 200 загарбників.

Крім того, станом на ранок 29 квітня Росія втратила:

986 танків

2418 бойових броньованих машин

435 артилерійських систем

151 РСЗВ

73 засоби ППО

189 літаків

155 гелікоптерів

1695 одиниць автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

229 БПЛА оперативно-тактичного рівня

31 одиницю спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – йдеться в повідомленні. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.