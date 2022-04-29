Генштаб ЗСУ: РФ втратила 200 військових за добу, найбільші втрати – на Ізюмському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що втрати російських військ у повномасштабній війні проти України склали близько 23 тисяч осіб – за останню добу загинули 200 загарбників.
Крім того, станом на ранок 29 квітня Росія втратила:
- 986 танків
- 2418 бойових броньованих машин
- 435 артилерійських систем
- 151 РСЗВ
- 73 засоби ППО
- 189 літаків
- 155 гелікоптерів
- 1695 одиниць автомобільної техніки
- 8 кораблів /катерів
- 76 цистерн із ПММ
- 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 31 одиницю спеціальної техніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – йдеться в повідомленні. У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.
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