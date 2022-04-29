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Генштаб ЗСУ: РФ втратила 200 військових за добу, найбільші втрати – на Ізюмському напрямку

Підбитий російський танк Т- 72БЗ поблизу Донецька, 13 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що втрати російських військ у повномасштабній війні проти України склали близько 23 тисяч осіб – за останню добу загинули 200 загарбників.

Крім того, станом на ранок 29 квітня Росія втратила:

  • 986 танків
  • 2418 бойових броньованих машин
  • 435 артилерійських систем
  • 151 РСЗВ
  • 73 засоби ППО
  • 189 літаків
  • 155 гелікоптерів
  • 1695 одиниць автомобільної техніки
  • 8 кораблів /катерів
  • 76 цистерн із ПММ
  • 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 31 одиницю спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
Війна: Донбас і Харків (фотогалерея)
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Війна: Донбас і Харків (фотогалерея)

Росія розпочала, як це називають у Кремлі, нову «фазу спецоперації» в Україні. На Донбасі точаться безперервні бої, Харків обстрілюють 

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – йдеться в повідомленні. У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.

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