Британська розвідка заявила про «значні проблеми» Росії в Україні і слабкий моральний дух її військ

Росія все ще стикається зі «значними проблемами» під час свого наступу в Україні, а її військові мають слабкий моральний дух, йдеться в огляді британської розвідки, який поширило Міністерство оборони Великої Британії вранці 30 квітня.

«Росія сподівається виправити проблеми, які раніше стримували її вторгнення, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання і спростивши командування й управління. Росія все ще стоїть перед значними проблемами. Вона була змушена об’єднати і передислокувати виснажені й розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України. Багато із цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослабленого морального духу», – йдеться в огляді.

У розвідці додали, що зберігаються недоліки російської тактичної координації. «Відсутність навичок на рівні підрозділів і непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення», – йдеться в повідомленні.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

У британській розвідці 29 квітня заявили, що російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.