Генштаб ЗСУ про втрати РФ: 23 200 військових, понад тисяча танків, 190 літаків

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 23 200 своїх військових, зокрема 200 загинули за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, станом на ранок 30 квітня, Росія зазнала таких втрат:

1008 танків

2445 бойових броньованих машин

436 артилерійських систем

151 РСЗВ

77 засобів ППО

190 літаків

155 гелікоптерів

1701 одниця автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

232 БПЛА оперативно-тактичного рівня

32 одиниці спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що «дані уточнюються».

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.