В Одесі пролунав потужний вибух

В Одесі близько 18:30 2 травня пролунав потужний вибух, повідомив кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель в ефірі програми Свобода LIVE.

«Було чутно дуже-дуже гучний вибух. Я ще не знаю, куди саме влучили і чи взагалі влучили, чи це взагалі була робота нашої ППО. Але було дуже гучно», – зазначив він.

Про вибух в Одесі повідомляють також і місцеві телеграм-канали.

Коментарів одеської влади з цього приводу поки що немає.

Із 22:00 1 травня у Одесі триває «затяжна» комендантська година, яка завершиться о 05:00 3 травня.

У цей час не курсуватимуть приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які їдуть в місто і з міста, а також заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.