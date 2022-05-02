Начальник генштабу РФ Герасимов під Ізюмом: що він там робив і про що це свідчить?

Начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов наприкінці минулого тижня відвідав небезпечні передові позиції на сході України, але встиг виїхав до атаки ЗСУ, повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених західних та українських чиновників. Раніше про цю подію писали низка телеграм-каналів, деякі з них стверджували, що Герасимов був поранений. Що насправді сталося і чому високопоставлений військовий опинився на лінії фронту, розбиралося Радіо Свобода.

Що відбувається в Ізюмі?

27 квітня видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомило, що начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Гєрасимов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку. «Цей персонаж начебто уже прибув на пункт управління ЗС РФ, що розташований в районі міста Ізюм», – йдеться в повідомленні видання.

28 квітня у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що задля посилення наступу війська РФ додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ і до 500 одиниць техніки до окупованого міста Ізюм.

На Ізюмському напрямку українські військові знищили пункт управління, техніку і особовий склад військ РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ України 30 квітня. Коли саме це сталося – не уточнюють.

«Понад 30 одиниць техніки, з яких більше ніж половина – танки, а також БТРи, БМД і МТЛБ, було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військових ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Коли Герасимов прибув в Україну?

Руслан Левієв, засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team написав, що 30 квітня в російському Бєлгороді біля кордону з Україною прилетіли Ту-154М Міноборони із бортовим номером RF-85042 та Ту-154М Росгвардії із бортовим номером RF-85136. 1 травня до них приєднався Ту-154Б-2 Міноборони, два транспортні гелікоптери Мі-8 у супроводі ударних гелікоптерів Ка-52.

Conflict Intelligence Team з посиланням на джерела повідомляє, один із гелікоптерів привіз Герасимова, який невдовзі вилетів літаком до Москви.

«Це може бути непрямим підтвердженням чуток про те, що Герасимов був присутній в окупованому Ізюмі, на головній лінії наступу Росії на Донбасі, та заяв українців про те, що в цьому районі знищили командний пункт. Повідомляється, що Герасимов живий і здоровий», – йдеться в повідомленні.

The New York Times повідомляє, ввечері 30 квітня, коли українські війська почали атаку на позицію у школі № 12 окупованого Ізюма, Герасимов уже виїхав до Росії. Проте близько 200 солдатів, у тому числі щонайменше один генерал, загинули, сказав виданню український посадовець на умовах анонімності.

Двоє американських чиновників у коментарі виданню підтвердили, що генерал Герасимов перебував на сході України протягом останніх кількох днів.

Хто і коли повідомив про його поранення?

30 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну повідомив, що поблизу Ізюма знищили два штаби російських військ.

«Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть по нижній межі вважай, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300... Треба розуміти, що це старші офіцери», – сказав Арестович.

Також він розповів, що за попередніми даними, ліквідували начальника штабу ВДВ, генерала Андрія Сімонова.

Радник голови МВС України Антон Геращенко також написав, що українські військові влучили у штаб 2-ї армії РФ, де знаходиться ставка Герасимова. Він зазначив, що підтверджено велику кількість загиблих серед вищого офіцерського складу.

Міністр внутрішніх справ України у 2014–2021 роках Арсен Аваков з посиланням на інсайдерське джерело, повідомив у своєму телеграм-каналі, що Герасимов поранений на території України. «Він отримав осколкове поранення правої гомілки без перелому кістки», – написав Аваков.

Що з ним трапилося насправді?

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в коментарі Радіо Свобода повідомив, що Герасимов дійсно був у районі Ізюма, проте не отримав поранення.

«Станом на зараз в нас є інформація, що він перебував під Ізюмом, але не був поранений», – сказав Андрусів.

Чому керівник армії РФ був на передовій?

Присутність такого високопоставленого чиновника на передовій є «надзвичайно незвичайним» явищем і відбувається на тлі того, що західні військові аналітики описують як зростання безладу всередині російських сил, пише The New York Times.

«Навіть маючи різко скорочені цілі, західні чиновники та аналітики стверджують, що російські військові продовжують боротися з логістичними проблемами та координацією своїх військ, водночас стикаючись із запеклим опором з боку українців», – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, американські високопосадовці заявили, що таємний візит генерала Герасимова на східний фронт вказує на проблеми, з якими стикаються російські сили на Донбасі.

Український військовий експерт Олег Жданов вважає, що високопоставлені офіцери змушені бути разом з військами безпосередньо на лінії зіткнення для того, щоб утримувати ситуацію. Він також назвав ще одну проблему в комунікації та управлінню російськими військовими.

Керівник Генштабу армії Росії приїжджав в Ізюм на Харківщині через провал у воєнних планах РФ, заявив в інтерв'ю виданню «НВ» начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Якщо він був вимушений поїхати прямо на передову, мабуть, щось сталося. А що сталося? Причина виключно одна – незадовільні плани щодо просування вперед. Окупація провалюється, вони не встигають. У них був головний термін – встигнути до 24 квітня закінчити «спецоперацію», вони його повністю провалили. Друга дата – це завершити операцію хоча б по Донбасу до 9 травня. Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу», – вважає керівник ГУР.

2 травня розвідка США підтвердила, що начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов відвідав передову на сході України.