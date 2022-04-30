МВС: на Ізюмському напрямку знищили пункт управління, техніку і особовий склад військ РФ

На Ізюмському напрямку українські військові знищили пункт управління, техніку і особовий склад військ РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ України 30 квітня.

«Понад 30 одиниць техніки, з яких більше ніж половина – танки, а також БТРи, БМД і МТЛБ, було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військових ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила «багато одиниць техніки, пункт управління і місце проживання особового складу противника».

«Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким і прицільним вогнем артилерії», – додали у міністерстві.

Коли саме це сталося – не уточнюють.

Раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 30 квітня Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 23 200 своїх військових, зокрема 200 загинули за останню добу.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.